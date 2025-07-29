Цех по переработке молочной продукции за 500 млн рублей построят в Приангарье

АО «Железнодорожник» заявило о планах построить в Усольском районе Иркутской области новый цех по переработке молочной продукции производительностью до 50 тонн в сутки и 12 тыс. тонн в год. Стоимость проекта составляет более 500 млн руб., сообщает пресс-служба правительства региона. На сегодняшний день строительные работы завершены, идет монтаж оборудования. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

После открытия нового цеха предприятие станет вторым в регионе по выпуску сыров на промышленной основе, отмечают в областном правительстве. Запуск производства также позволит предприятию нарастить объемы поставок масла, сметаны, творога, йогурта и кисломолочных продуктов.

АО «Железнодорожник» является одним из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Иркутской области. Площадь сельхозугодий предприятия составляет 11,2 тыс. га. Поголовье крупного рогатого скота достигает 3,1 тыс. Согласно данным Rusprofile, выручка предприятия в 2024 году составила 957 млн руб., прибыль 75 млн руб.

Лолита Белова