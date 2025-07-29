Чистая прибыль Сбербанка увеличилась во втором квартале до 423 млрд рублей

Чистая прибыль группы Сбербанка (MOEX: SBER) по МСФО во втором квартале 2025 года составила 422,9 млрд руб. Этот результат на 1% превышает прибыль за аналогичный период 2024 года (418,7 млрд руб.). По итогам работы в первом полугодии 2025 года чистая прибыль группы выросла на 5,3% по сравнению с показателем прошлого года и составила 859 млрд руб. Рентабельность капитала в первом полугодии достигла 23,7%.

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Чистый процентный доход во втором квартале 2025 года составил 841,8 млрд руб. (713 млрд руб. годом ранее). В первом полугодии 2025 года этот показатель достиг 1,67 трлн руб., превысив показатель прошлого года на 18,5%. Совокупный кредитный портфель вырос на 2,1% с начала года и достиг 46,1 трлн руб.

Вместе с тем чистый комиссионный доход во втором квартале 2025 года сократился на 7% и составил 195 млрд руб., при этом по итогам первого полугодия показатель вырос на 1,2%, до 398 млрд руб.

Количество розничных клиентов выросло с начала года на 1,3 млн человек и достигло 111,2 млн человек. Количество пользователей подпиской «СберПрайм» составило 21,2 млн человек. Ольга Базутова