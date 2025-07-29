В Киргизии ввели госмонополию на интернет

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, который с 15 августа вводит в стране госмонополию на интернет. Принадлежащая государству ООО «Элкат» станет единственным интернет-оператором в стране. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы государства.

Все прочие интернет-операторы в стране указом обязуются передать свои действующие контракты «Элкат» в течение двух месяцев.

Согласно тексту документа, который приводят информагентства, эта мера — временная. «Апробационный режим» продлится с 15 августа 2025 года по 14 августа 2026 года. При этом широко распространилась формулировка о госмонополии на «поставку и предоставление международного интернет-трафика» (цитата по «ТАСС») — какой еще интернет-трафик есть в Кыргызской Республике, не уточняется.

Сегодня господин Жапаров также подписал закон о запрете порносайтов, направленный «на защиту моральных и нравственных ценностей общества» (цитата по Vesti.kg). Согласно закону, интернет-провайдеры и владельцы сайтов должны удалять контент, содержащий элементы порнографического характера, в течение 24 часов после запроса надзорных органов.