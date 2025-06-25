Парламент Киргизии принял закон о запрете доступа к порносайтам

Киргизский парламент принял во втором и третьем чтениях законопроект «О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера, в интернет-пространстве Кыргызской Республики». Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа. Помимо запрета закон вводит определение такого контента.

Соавтор инициативы экс-депутат Айбек Осмонов, успевший покинуть пост до вступления закона в силу, в справке-обосновании называл главной целью борьбу с изнасилованиями. По мнению законодателя, преступники, не имея прямого доступа к потенциальным жертвам, прибегают к просмотру порнографического контента. «Однако рано или поздно подобные действия приводят к совершению преступлений»,— заявлял господин Осмонов.

Согласно принятому закону, уполномоченные органы будут направлять владельцам сайтов требования об удалении запрещенного контента. На выполнение запроса будет предоставляться 24 часа. В случае несоблюдения требований сайт будет заблокирован на срок до двух месяцев.

После принятия закона правительству предстоит создать реестр сайтов, подлежащих блокировке.

Степан Мельчаков