В ЕК заявили о непригодности европейских дорог для быстрой переброски войск

Дороги, мосты и железнодорожные полотна в Евросоюзе непригодны для быстрой переброски танков, войск и военных грузов через континент в случае войны с Россией, заявил глава транспортного ведомства ЕС Апостолос Цицикостас. По его словам, при попытке пересечь восточную границу ЕС танки НАТО застрянут в туннелях, либо приведут к обрушению мостов.

Еврокомиссар намерен потратить €17 млрд на модернизацию инфраструктуры континента для повышения военной мобильности. «У нас есть старые мосты, которые нужно модернизировать. У нас есть узкие мосты, которые нужно расширить. И у нас есть несуществующие мосты, которые нужно построить»,— сказал господин Цицикостас в интервью Financial Times (FT).

Политик считает, что защищать континент будет невозможно, если европейские армии не смогут быстро перебрасывать войска. Он уточнил, что на сегодняшний день переброска военной техники и войск из западной части Европы в восточную« занимает недели, а в некоторых случаях и месяцы». Как пишет FT, значительная часть существующей инфраструктуры не была построена с учетом необходимости переброски армий через блок. Грузовики, передвигающиеся по европейским дорогам, обычно весят до 40 тонн, а танк — до 70 тонн.

Сейчас в ЕС разрабатывают стратегию, которая позволит перебрасывать войска «в течение нескольких часов, максимум — дней» в случае нападения. Для этого планируется модернизация 500 инфраструктурных объектов вдоль четырех военных коридоров, пролегающих через континент. Проекты держатся в секрете по соображениям безопасности.

Об оборонных планах НАТО — в материале «Ъ» «Блок платежом красен».