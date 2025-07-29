Правительство продало «Яротель Центр» в два раза дешевле

Министерство имущественных отношений Ярославской области продало на аукционе 100% акций АО «Яротель Центр». Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Имущество продано за 251,4 млн руб. Попытки продать отель региональные власти предпринимали с 2024 года, начальная цена лота составляла 543,5 млн руб., однако по этой цене покупателей не нашлось, после чего торги неоднократно продлевались. По данным «ГИС Торги», новым владельцем стал известный ярославский предприниматель Евгений Мухин.

В регионе также доступны к приобретению два гостиничных комплекса в Ростове Великом и Угличе. Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 августа.

Антон Голицын