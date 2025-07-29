ОДК «Ростеха» подала иски к трем банкам на 1,2 млрд руб.

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, принадлежит «Ростеху») направила в Арбитражный суд Москвы три иска на сумму более 1,2 млрд руб. Ответчиками выступают Сбербанк, Совкомбанк и банк «Инго», сообщает «РИА Новости».

Все иски поступили в суд 21 июля, их пока не приняли к рассмотрению. Самый крупный — более чем на 668 миллионов руб., он предъявлен к Совкомбанку. От Сбербанка истец требует почти 452 млн руб., от «Инго» — свыше 100 миллионов руб. Во всех трех исковых заявлениях третьим лицом названо екатеринбургское ООО «Нартекс». Оно выполняет проектные, строительно-монтажные и ремонтные работы.

В иске к Сбербанку указано требование «о взыскании долга и неустойки по банковской гарантии». Обоснования по другим искам неизвестны.

По данным агентства, ОДК в августе 2023 года заключила с «Нартекс» договор подряда, но отказалась от него в июне 2025 года. Обязательства подрядчика были обеспечены банковскими гарантиями Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка и банка «Инго». «Нартекс» после расторжения договора обратился в Арбитражный суд Свердловской области. Истец попросил запретить банкам проводить выплаты по гарантиям по требованию ОДК. Заявитель хотел через третейский суд признать односторонний отказ ОДК от договора незаконным, а также признать недействительными требования ОДК к банкам. Суд в июле наложил запрет, но спустя две недели отменил по заявлению ОДК.