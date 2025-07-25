Основатель сервиса iGooods арестован по делу о финансировании экстремистского ФБК

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении основателя сервиса доставки iGooods Григория Куниса, которого подозревают по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской организации).

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Как сообщили 25 июля в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, по версии следствия, в феврале 2022 года господин Кунис перечислил признанному экстремистской организацией, запрещенному и ликвидированному Фонду борьбы с коррупцией 3,5 тыс. рублей. При этом бизнесмен осознавал, что указанная структура в России объявлена вне закона.

Задержали Григория Куниса 24 июля 2025 года. Обвинение ему пока не предъявлялось. Сам предприниматель просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд отправил его в СИЗО на срок до 15 сентября.

Ранее «Ъ-СПб» писал о задержании в Петербурге подозреваемого в финансировании экстремистской организации. В региональном управлении ФСБ России полагают, что он отправлял донаты в адрес НО «ФБК» (признан экстремистской организацией, деятельность запрещена в России).

Андрей Цедрик