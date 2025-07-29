Выручка «Яндекса» за второй квартал выросла на 33%

По итогам второго квартала 2025 года выручка «Яндекса» (MOEX: YDEX) по МСФО достигла 332,5 млрд руб. Это на 33% выше, чем за аналогичный период годом ранее, следует из отчетности компании. Скорректированная чистая прибыль выросла на 34%, до 30,4 млрд руб., скорректированная EBITDA — на 39%, до 66 млрд руб. Количество сотрудников компании выросло на 15%, до 30,7 тыс. чел.

Число подписчиков «Яндекс Плюса» за май-июнь выросло на 28%, до 43,2 млн. Выручка бизнес-группы увеличилась на 34%, до 29,7 млрд руб. Оборот (GMV) прямых продаж билетов на «Яндекс Афише» и через другие сервисы «Яндекса» вырос на 104% до 8,2 млрд руб. Выручка сервисов объявлений («Авто.ру», «Яндекс Недвижимость», «Яндекс Аренда», «Яндекс Путешествия» и «Яндекс Услуги») увеличилась на 13%, до 17,3 млрд руб.

«Яндекс» сохраняет прогноз на 2025 год: компания ожидает роста выручки более 30% в годовом выражении, а скорректированный показатель EBITDA выше 250 млрд руб. 31 июля совет директоров «Яндекса» рассмотрит предложение менеджмента по выплате дивидендов за первое полугодие в размере 80 руб. на акцию.