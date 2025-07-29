Спрос на зарубежные туры в бархатный сезон вырос на 30%

Объем бронирований организованных туров на сентябрь—октябрь резко вырос, свидетельствуют данные сервисов. По оценке Travelata.ru, бронирования увеличились на 30% год к году. Аналитики «Слетать.ру» зафиксировали рост продаж на 22,5%, а «Островок» сообщил о приросте зарубежных бронирований на осень на 8%.

В основном спрос вырос за счет международных направлений. Доля внутренних курортов в осенних турпакетах за год упала вдвое, до 3%, отмечает Travelata.ru. «Яндекс Путешествия» подтверждают тренд: спрос на Россию упал на 13%, тогда как на дальнее зарубежье вырос на 26%, на ближнее — на 29%. В «Островке» указывают, что зарубежье занимает 28% продаж (+5 п. п. год к году).

Это может быть связано с укреплением рубля, сдержавшим рост цен на выездной отдых. Средняя стоимость осеннего авиабилета туда-обратно в дальнее зарубежье снизилась на 2%, до 51,6 тыс. руб., а билеты в ближнее зарубежье подорожали на 4% (27,9 тыс. руб.). Внутренние рейсы же подорожали на 29,8% (21 тыс. руб.).

Подробнее — в материале «Ъ» «Осень зовет куда подальше».