Осень зовет куда подальше

Российский турбизнес зафиксировал рост спроса на путешествия в бархатный сезон на 20–30% год к году. Позитивный тренд обеспечивает растущий интерес к зарубежным направлениям. Цены на заграничные поездки растут сдержанно — из-за укрепления рубля. Дополнительно продажи стимулируют развитие авиасообщения с Азией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Объем бронирований организованных туров на бархатный сезон (сентябрь—октябрь) вырос на 30% год к году, подсчитали в сервисе бронирования Travelata.ru. Аналитики «Слетать.ру» отметили увеличение продаж на 22,5%. В «Островке» говорят, что количество бронирований размещения за рубежом на осень выросло на 8% год к году.

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Основным драйвером спроса выступают международные направления. По данным Travelata.ru, доля внутренних курортов в структуре продаж организованных туров на осень за год снизилась вдвое, до 3%. Аналогичную картину отметили в «Яндекс Путешествиях». Доля внутренних направлений на осень за год снизилась на 13%, стран дальнего зарубежья — увеличилась на 26%, ближнего — на 29%. В «Островке» говорят, что на зарубежные страны сейчас приходится 28% продаж. Год к году показатель вырос на 5 процентных пунктов (п. п.).

Тенденция может быть связана в том числе с укреплением рубля, благодаря чему выездные направления подорожали весьма сдержанно. В «Яндекс Путешествиях» подсчитали, что средняя стоимость купленного на осень перелета в страны дальнего зарубежья и обратно в этом году составила 51,6 тыс. руб., сократившись на 2% год к году. Билеты в ближнее зарубежье подорожали на 4%, до 27,9 тыс. руб. Внутри страны рост составил 29,8%, до 21 тыс. руб. Стоимость забронированной россиянами ночи в Италии, по данным «Островка», за год снизилась на 3%, до 12,4 тыс. руб., во Франции — на 26%, до 13,3 тыс. руб.

Руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина отмечает, что в организованном сегменте драйвером выступают направления Юго-Восточной и Восточной Азии, с которыми активно развивается авиасообщение. Например, интерес к турам во Вьетнам за год увеличился в 7,6 раза, на Мальдивы — в 2,4 раза, в Китай — в 2 раза. Непосредственно на рынок Вьетнама позитивный эффект оказывает возобновление авиаперелетов и старт чартерной программы: реализуется отложенный спрос, поясняют в Anex.

В «Авиасейлс» отмечают, что спрос на Японию за год увеличился более чем в 1,5 раза. Страна демонстрирует существенную положительную динамику со второй половины прошлого года в контексте снижения стоимости перелетов и либерализации визовых требований (см. “Ъ” от 9 декабря 2024 года). Аналитики «Авиасейлс» также фиксируют рост интереса к перелетам в Индонезию.

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Наиболее востребованным направлением на выездном рынке остается Турция. Ее доля в структуре организованных продаж за рубеж на бархатный сезон, по оценке Traveleta.ru, в этом году составляет 57%. Год к году показатель потерял 4 п. п. Доля страны размылась под давлением растущего спроса на пляжный отдых в Египте и ОАЭ. В «Авиасейлс» говорят, что Турция формирует 14% проданных за рубеж на осень авиабилетов.

Для внутреннего туризма сдерживающим фактором остается ограниченный интерес граждан к путешествиям в Краснодарский край: регион теряет гостей после закрытия для купания части пляжей. За год, по данным «Слетать.ру», его доля в структуре продажах за год снизилась на 9,9 п. п., до 41,6%. Крым прибавил 4 п. п., до 12,7%. Позитивную динамику показывают Кавказские Минеральные Воды и Калининградская область. В «Авиасейлс» говорят, что в структуре продаж авиабилетов за год заметно нарастили доли Владивосток, Красноярск и Махачкала.

Увеличению продаж способствует рост глубины бронирований. Любовь Воронина говорит, что путешествия на бархатный сезон туристы планируют в среднем за 3,8 месяца, рост год к году на 16,1%. Об увеличении глубины продаж говорит и директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев. Впоследствии этот фактор может немного нивелировать рост спроса. Согласно сделанному ранее прогнозу аналитиков Neo, общий рост числа выездных туристических поездок в этом году составит 5–8%, внутреннего — 10–15% (см. “Ъ” от 14 мая).

Александра Мерцалова