Хабаровские власти объявили к отстрелу за год более 3 тыс. медведей

Управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края объявило годовые лимиты и квоты добычи животных в общедоступных охотугодьях региона. Соответствующее распоряжение уже подписано губернатором Дмитрием Демешиным.

В течение года (период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026-го) охотники Хабаровского края получили право добыть 3,3 тыс. бурых и 258 гималайских медведей. Квота на лосей составила 2,6 тыс. особей. Также разрешения будут выдаваться на рысь (207), снежного барана (125), соболя (75 тыс.) и др.

С 17 июля в регионе открыта охота на волков.

Эрнест Филипповский, Хабаровск