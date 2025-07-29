Власти КНДР призвали не переоценивать результаты прошлых переговоров с Трампом

КНДР не придает никакого значения односторонней оценке президентом США Дональдом Трампом прошлых корейско-американских переговоров, следует из опубликованного ЦТАК заявления для СМИ заместителя заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чен. Накануне господин Трамп объявил, что в свой предыдущий президентский срок (в июне 2019 года) он достиг первой договоренности о денуклеаризации полуострова с лидером КНДР Ким Чен Ыном, и готов к диалогу о полной денуклеаризации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чен

Фото: пресс-служба президента РФ Заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чен

Фото: пресс-служба президента РФ

В заявлении Ким Ё Чен, озаглавленном «Контакт между КНДР и США — это всего лишь (надежда) США», подчеркивается, что «текущий 2025 год — это не 2018 или 2019 год». Статус Северной Кореи как обладателя ядерного оружия, а также коренная смена геополитической обстановки должны ложиться в основу «дальнейших всех предположений и размышлений». Последовательно будут отвергнуты любые попытки отрицать ядерный статус государства, КНДР готова к любому выбору для защиты статуса, говорится в тексте обращения.

«Я не хочу отрицать то, что личные отношения между главой нашего государства и нынешним президентом США не плохие. Но, если личные отношения между главами КНДР и США будут связаны с целью осуществления денуклеаризации, то это не может оцениваться иначе, как издевательством над визави. Если США не поймут изменения реальности и будут цепляться только за прошлую неудачу, то встреча между КНДР и США останется только «надеждой» США»,— поясняет представитель руководства страны.

Эрнест Филипповский, Хабаровск