ЕК предупредила Украину о возможной приостановке финансовой помощи

Еврокомиссия (ЕК) предупредила руководство Украины о риске полной приостановки финансовой поддержки из европейских фондов. Угроза связана с давлением правительства страны на антикоррупционные органы. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники.

По данным FAZ, получение письма от ЕК подтвердила депутат Верховной рады и бывшая вице-премьер-министр по европейским вопросам Иванна Климпуш-Цинцадзе. В документе сказано, что дальнейшие выплаты из фонда Евросоюза могут быть заморожены, если Киев не устранит давление на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Речь идет о полном прекращении следующего транша, а не только о его части, уточняет FAZ. В рамках программы Ukraine Facility Киеву обещано около €50 млрд финансовой помощи до 2027 года.

Специалисты ЕК посчитали попытки лишить НАБУ и САП независимости «самым серьезным вмешательством в антикоррупционную систему Украины с момента ее основания». В ЕК также отвергли версию о якобы российском влиянии на антикоррупционные органы.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об отмене независимости НАБУ и САП. Последние планировалось подчинить Генпрокуратуре страны. Это решение вызвало волну протестов в Киеве и других городах Украины. 24 июля господин Зеленский внес в парламент новый законопроект — об «усилении полномочий» антикоррупционных органов. По нему проверять сотрудников антикоррупционных органов на полиграфе будет само НАБУ, а не Служба безопасности Украины.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Владимир Зеленский рискует потерять все».