В Курской области восстановили разрушенный во время теракта мост

Путепровод в Курской области восстановили после разрушений из-за теракта в июне. На участке Остапово — Михайловский Рудник открыто движение, сообщила пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал РЖД Фото: Телеграм-канал РЖД

«Искусственное сооружение возведено в максимально короткие сроки. Строительные работы начались 30 июня, после завершения проектирования, и осуществлялись в круглосуточном режиме»,— сказано в сообщении РЖД. По данным компании, в восстановительных работах задействовали более 120 железнодорожников и 12 единиц тяжелой техники.

Новый мост состоит из трех пролетов весом 250 т и общей длиной 36 м. Высота конструкции 5,7 м должна позволить пропускать под путепроводом негабаритный автотранспорт, уточнили в РЖД.

Вечером 31 мая в Брянской области был подорван автомобильный мост, его обломки упали на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов—Москва. Ночью того же дня был разрушен мост в Курской области. Проходящий по путям тепловоз и три пустых вагона состава сошли с рельсов. Глава СКР Александр Бастрыкин через три дня назвал ответственными за произошедшее украинские спецслужбы. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Подробнее о подрывах мостов — в материале «Ъ» «Отложенные взрывы».