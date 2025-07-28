Недвижимость обанкротившегося ЛЭМЗ выставили на торги за 1,5 млрд рублей

Принадлежавший обанкротившемуся ООО «УК "Ленинградский электромеханический завод"» (ЛЭМЗ) имущественный компекс выставили на торги за 1,5 млрд рублей. Соответствующую информацию можно найти на «Федресурсе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

Речь идет об участке в Красносельском районе Петербурга площадью 5,6 га. На нем располагаются производственные здания завода общей площадью 52 тыс. кв. м. Аукцион начнется 1 сентября, заявки принимают с 28 июля по 29 августа. Потенциальный покупатель участка должен внести задаток в размере 20% от указанной выше суммы.

«Ленинградский электромеханический завод» был основан в 1913 году и известен как старейший производитель электросчетчиков в России. В феврале 2020 года по заявлению ООО «Агроэкспорт» ввел в отношении завода процедуру наблюдения, в июле 2024 года компанию признали банкротом. Она задолжала кредиторам более 3,1 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что участок «Метростроя» площадью 3,3 га возле метро «Автово» продали на торгах за 360 млн рублей. Покупателем стала структура Максима Жукова (сына совладельца холдинга «Адамант» Владимира Голубева), которого связывают с застройщиком Stavni.

Андрей Маркелов