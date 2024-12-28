Активы «Метростроя» уходят к другим собственникам

Участок «Метростроя» площадью 3,3 га возле метро «Автово» продали на торгах за 360 млн рублей. Покупателем стала структура Максима Жукова (сына совладельца холдинга «Адамант» Владимира Голубева), которого связывают с застройщиком Stavni. По мнению экспертов, для площадки с потенциалом для возведения жилья сумма сделки привлекательная. Однако такой проект потребует длительных согласований с городом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Имущество «Метростроя» было выставлено на торги в связи с его банкротством

Фото: Российский аукционный дом Имущество «Метростроя» было выставлено на торги в связи с его банкротством

Фото: Российский аукционный дом

Площадку «Метростроя», которая расположена на Дороге на Турухтанные острова, 12, приобрело ООО «Инвест-проект», следует из протокола торгов. Компания стала их единственным участником, предложив за 3,3 га земли с 9,8 тыс. кв. м производственно-складских помещений 360 млн рублей, что на 153,4 млн рублей ниже изначальной цены. До начала торгов имущество находилось в ипотеке у ООО «Инвест-проект».

Основной владелец компании «Инвест-проект» — Максим Жуков, глава Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга и сын совладельца холдинга «Адамант» Владимира Голубева. Источники «Ъ-СПб» на рынке недвижимости связывали господина Жукова с застройщиком Stavni. В 2023 году девелопер объявил о возведении жилья на набережной Обводного канала, 118а, участок под строительство которого приобрело ООО «Инвест-проект». Stavni принадлежат экс-чиновнику Смольного Дмитрию Быкову (считается бизнес-партнером Максима Жукова), выходцу из шведской Bonava Александру Свинолобову и Игорю Песочину, указано в «Контур.Фокус».

В компании Stavni комментарии не предоставили. Гендиректор ООО «Инвест-проект» Нодар Адейшвили оперативно не ответил на вопросы «Ъ-СПб».

Имущество «Метростроя» было выставлено на торги в связи с банкротством. В 2022 году генподрядчик по строительству петербургского метро, столкнувшись со сложностями по исполнению контрактов, был признан несостоятельным.

Бывший гендиректор и совладелец «Метростроя» Николай Александров является фигурантом двух уголовных дел о растрате — при строительстве Фрунзенского радиуса и бизнес-центра на Левашовском проспекте.

Участок представляет интерес благодаря низкой цене, поскольку в Санкт-Петербурге нет площадок под жилье за вменяемые деньги, говорит гендиректор Eight Development Данил Бекиров. Сумма сделки выглядит привлекательно даже при сдаче в аренду существующих складских площадей, отмечает управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков. В этом случае покупатель может рассчитывать на шестилетнюю окупаемость, подсчитал эксперт по девелопменту Андрей Вересов.

Текущее назначение участка не позволяет возводить жилье, поскольку для этого нужно менять правила землепользования и застройки, указывает директор отдела продажи земли и девелоперских проектов Nikoliers Антон Орлов. По его словам, при градостроительной подготовке территории здесь можно построить 55 тыс. кв. м жилья комфорт-класса. В этом месте можно разместить комплекс площадью 65–75 тыс. кв. м, что потребует 8 млрд рублей, предполагает Данил Бекиров. Для выполнения социальных обязательств можно договориться с владельцами соседнего участка, объясняет он.

Стоимость жилья в этой локации может составить 250–270 тыс. рублей за кв. м, говорит Андрей Бойков. При этом ограничивать цены на квартиры будет промышленное окружение участка, предупреждает он. С другой стороны, площадка находится в пешей доступности от станции метро «Автово» и вблизи выезда на Западный скоростной диаметр (ЗСД), отмечает Антон Орлов. При сложностях с утверждением жилого проекта на участке можно построить промышленно-складской комплекс формата light industrial или бизнес-центр, допускает Андрей Вересов.

Кировский район — одна из наиболее перспективных локаций с точки зрения редевелопмента, уверен Данил Бекиров. В этом году «Группа ЛСР» купила на улице Ивана Черных за 2,8 млрд рублей 6,2 га, принадлежавших «Метрострою». Кроме того, девелопер «Главстрой СПб» собирается застроить жильем бетонный завод рядом со станцией метро «Нарвская».

Эта часть города воспринимается в качестве заводской, но, из-за сокращения предложения земельных участков в более перспективных местах, становится интересной застройщикам, замечает Андрей Вересов. В Кировском районе сейчас нет квартир в первичной экспозиции, а значит, существует накопленный локальный спрос, подчеркивает Антон Орлов.

Константин Куркин