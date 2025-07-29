Сделка без церемоний

Сооснователь Capital Group Павел Тё продал долю в Рязанской чаеразвесочной фабрике, в которой его структуры ранее контролировали 25%. Стоимость этого бизнеса превышает 400 млн руб. Производство чая и интерес к нему потребителей снижаются, но отдельные доходные компании востребованы у инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Подконтрольное Павлу Тё ООО «Велна» вышло из числа соучредителей ООО СМ, на балансе которого находились 25% в ООО «Рязанская чаеразвесочная фабрика» (РЧФ), следует из данных СПАРК. Сейчас 90% долей в СМ принадлежат Максиму Буре, 10% — Ольге Шатровой. Представитель господина Тё от комментариев отказался. Максим Буре и основной владелец РЧФ Сергей Прокопьев на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Руководитель департамента M&A фонда BGP Capital Иван Пешков оценивает РЧФ в 421 млн руб. Директор практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Татьяна Пушкова приводит оценку в 700–800 млн руб. Инвестбанкир Илья Шумов считает, что РЧФ может стоить 500 млн руб. Сделка господина Тё, по его мнению, похожа на выход инвестора из проекта.

Павел Тё — сооснователь девелоперской Capital Group. Застройщик работает в Москве, специализируясь преимущественно на высокобюджетной недвижимости. В портфеле реализованных и строящихся проектов компании 9 млн кв. м. О том, что подконтрольное Павлу Тё через ООО «Велна» СМ получило 25% в бизнесе РЧФ, стало известно в начале прошлого года (см. “Ъ” от 19 марта).

ООО РЧФ существует с 2015 года. Сергей Прокопьев, согласно СПАРК, владеет 74,99% долей в компании. Незначительная доля в бизнесе — 0,01% у гендиректора компании Дианы Кузяшевой. Выручка ООО РЧФ в 2024 году составила 743,1 млн руб., чистая прибыль — 118,5 млн руб. Год к году значения сократились на 22,1% и 33,5% соответственно. Но Илья Шумов отмечает, что рентабельность собственного капитала (ROE) в 2024 году составила 40%. Он обращает внимание на то, что пять лет бизнес был прибыльным.

Выручка ООО СМ в 2024 году составила 528 млн руб., увеличившись более чем в пять раз год к году. Чистая прибыль достигла 31 млн руб. против убытка в 16,2 млн руб. годом ранее. В нескольких декларациях о соответствии на продукцию РЧФ ООО СМ ранее фигурировало как поставщик чайного сырья из Индии.

РЧФ работает на базе предприятия, функционировавшего с 1954 года. Во времена СССР перерабатывала до 30% сырья из Грузии и Краснодарского края. Сейчас в портфеле фабрики бренды «Три дружных слона», «Полезная ботаника», TeaTale. Доля продукции РЧФ с апреля 2024 по март 2025 года в общем объеме розничных продаж чая в России составила 1%, подсчитали в исследовательской компании NTech. Но, уточняют в компании, РЧФ специализируется на выпуске чая под собственными марками для торговых сетей и контрактном производстве.

В 2024 году в России выпущено 113 тыс. тонн чая, что на 7,1% меньше год к году. Розничные продажи продукции, по данным «Нильсен», с июня 2024 по май 2025 года в натуральном выражении потеряли 3,8% к предыдущим 12 месяцам. В денежном за счет роста цен показатель увеличился на 3,5%. В категории горячих напитков, по подсчетам аналитиков, на чай пришлось 29,7% денежных продаж. Доля растворимого кофе — 47,3%, обжаренного — 20,4%.

Сокращение продаж чая связано с переориентацией спроса на кофе. В случае же чая потребители чаще выбирают травяные и ягодные напитки, но компенсировать падение интереса к классическим сортам они не могут (см. “Ъ” от 16 апреля). Наиболее востребованными в России марками пакетированного чая аналитики NTech называют Greenfield (29,9% продаж в натуральном выражении с апреля 2024 по март 2025 года), Richard (11,4%) и Tess (10,2%). Листового — Greenfield (21,2%), «Азерчай» (11,6%) и Ahmad Tea (9,4%).

Татьяна Пушкова говорит, что на рынке чая высокая конкуренция, а стоимость сырья волатильна и сильно зависит от природно-климатических факторов. «Рынок перспективный, но к инвестициям следует подходить точечно, ориентируясь не на наращивание доли, а на высокомаржинальные или инновационные проекты»,— считает она.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев