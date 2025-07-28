В Анапе число отдыхающих в июле снизилось на 76% год к году

В разгар летнего сезона в Анапе отдыхает менее 24 тыс. человек, тогда как в прошлом году в это же время на курорте размещалось около 100 тыс. туристов. Средняя загрузка отелей составляет 30%. Такие данные привел оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева.

Начальник управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Мария Потемкина сообщила, что специалисты регулярно изучают состояние пляжных территорий Анапы, которых насчитывается более 140. В настоящее время песок и морская вода в акватории города-курорта не соответствуют санитарным нормам. Улучшения динамики не наблюдается, открытие пляжей в августе или сентябре не гарантировано, отметила госпожа Потемкина. Пляжи Анапы и Темрюкского района закрыты после разлива мазута, который произошел в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года.

Предприятиям курортной отрасли Анапы предоставлены льготы за счет федерального и краевого бюджетов. Администрация края готовит обращение в правительство РФ о продлении мер федеральной поддержки. Из краевого бюджета на дополнительные меры поддержки будет выделено 140 млн руб. В частности, здравницам будет возмещаться часть затрат за отмененные бронирования, также будут субсидироваться расходы на ремонт номерного фонда.

Анна Перова, Краснодар