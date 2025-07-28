Воскресного папу обследуют психиатры

В Краснодаре краевой суд назначил повторную психиатрическую экспертизу подсудимому Бислану Нехаю, обвиняемому в убийстве бывшей сожительницы и двухлетней дочери. Судебный процесс подходит к концу, ранее экспертиза признала Нехая здоровым. Однако защита не согласилась с выводами краснодарских психиатров, а мать подсудимого пообещала представить справки о его болезнях. В итоге Бислан Нехай отправится на обследование в центр им. Сербского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд приостановил процесс по обвинению жителя Адыгеи Бислана Нехая в убийстве его бывшей сожительницы Надежды Первушевой и их двухлетней дочери (ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в поджоге квартиры (ч.2 ст. 167 УК РФ). Судья удовлетворил ходатайство защиты о назначении подсудимому повторной психолого-психиатрической экспертизы, которая пройдет в исследовательском центре им. Сербского (Москва). Родственники погибших не согласны с повторным обследованием фигуранта дела, опасаясь, что Бислан Нехай может симулировать психическое заболевание с целью смягчения обвинения или ухода от ответственности.

Как рассказали «Ъ-Кубань» потерпевшие, в деле есть заключение комиссии краснодарской психиатрической больницы №7 о том, что господин Нехай здоров. «Однако защита приобщила независимый отзыв на это заключение экспертов, а мать Бислана Нехая, которая заведует одной из поликлиник в Адыгее, пообещала представить суду документы о его якобы серьезных заболеваниях. По нашему мнению, это попытка ухода от ответственности или, как минимум, стремление затянуть процесс»,— пояснила «Ъ-Кубань» одна из родственниц погибшей Надежды Первушевой.

Жестокое преступление произошло в Краснодаре в январе 2024 года. Надежда Первушева в течение нескольких лет встречалась с Бисланом Нехаем, в 2022 году у пары родилась дочь. После этого мужчина расстался со своей сожительницей, но продолжал помогать ей и иногда приезжал к девочке в выходные, хотя против этого возражала его семья. Надежда Первушева, узнав, что Бислан Нехай намерен жениться на другой, стала упрекать его, в связи с чем у бывших сожителей участились конфликты.

23 января 2024 года в квартире женщины произошел очередной неприятный разговор, во время которого Нехай ударил Первушеву по голове, она упала и потеряла сознание. Мужчина задушил бывшую сожительницу, а затем, как сказано в материалах дела, на почве неприязненных отношений к матери у него внезапно возник умысел на убийство девочки. Задушив ребенка, злоумышленник вынес тело ребенка из квартиры, увез на окраину поселка Афипсип в Адыгее и бросил на снег на обочине трассы. После этого Бислан Нехай выбросил в реку телефон, принадлежавший Первушевой, а еще спустя несколько часов вернулся в квартиру женщины, облил мебель бензином и поджег.

Приехавшие пожарные обнаружили в квартире тело женщины, но ребенка нигде не было. Вскоре Бислана Нехая задержали, и он показал, где находится труп. В ходе следствия обвиняемый несколько раз менял показания. В итоге он остановился на версии о том, что мать сама убила ребенка, а он, увидев мертвую дочь, якобы задушил бывшую сожительницу в приступе гнева. Зачем понадобилось увозить тело девочки, Бислан Нехай пояснить не смог.

Анна Перова