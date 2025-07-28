Комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять параметры соглашения по добыче нефти

Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не рекомендовал менять параметры соглашения по добыче нефти. Это следует из опубликованного коммюнике по итогам встречи.

«Совместный мониторинговый комитет рассмотрел данные о добыче сырой нефти за май и июнь 2025 года и отметил общее соответствие стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, участвующих в Декларации о сотрудничестве (DoC)»,— говорится в сообщении.

Ни о каких новых решениях в коммюнике не сообщается. 3 августа состоится встреча стран ОПЕК+ по вопросу об уровне добычи нефти в сентябре. Среди участников — Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, ОАЭ, Оман, Алжир и Кувейт.

В начале июля ОПЕК+ увеличили совокупную добычу нефти в августе на 548 тыс. баррелей в сутки с требуемого июльского уровня. Причиной в альянсе назвали низкие запасы нефти. Квота для России повышена до 9,34 млн б/с, Саудовской Аравии — до 9,75 млн б/с, ОАЭ — до 3,72 млн б/с. С мая страны ОПЕК+ увеличивали добычу на 411 тыс. б/c в месяц.

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