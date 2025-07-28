«Яндекс Книги» впервые раскрыли аудиторию

В июне месячная аудитория сервиса «Яндекс Книги» (бывший «Букмейт») достигла 5,2 млн подписчиков «Яндекс Плюса», сообщили «Ъ» в компании. Это первый случай публичного раскрытия данного показателя компанией.

В расчет MAU (месячной активной аудитории) вошли пользователи, прочитавшие более 1,8 тыс. знаков текста или прослушавшие не менее двух минут аудиокниги через приложение, веб-версию, «Яндекс Музыку» или умную колонку с «Алисой».

Основной драйвер роста — аудиокниги, которые занимают более половины каталога (свыше 250 тыс. произведений). Более 120 тыс. из них озвучены с помощью ИИ, что ускоряет производство контента.

По данным за 2024 год, «Яндекс Книги» занимают 17% рынка цифровых книг. Сам рынок достиг 18,9 млрд руб. Лидер — «Литрес» (50%), далее следуют «Литнет» (11%) и Author.Today (7%). В «Литресе» MAU превышает 20 млн пользователей, а в «Книгах Билайн» аудитория за год удвоилась, но точные цифры не раскрываются.

Подробнее об этом — в материаде «Ъ» «Пять с "Плюсом"».