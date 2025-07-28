Пять с «Плюсом»

По итогам июня месячная аудитория сервиса электронных книг «Яндекс (MOEX: YDEX) Книги» составила 5,2 млн подписчиков «Плюса», эти данные компания раскрыла впервые. В основном пользователей привлекают аудиокниги: их доля превысила половину каталога платформы. Эксперты считают, что рост аудитории сервиса происходит за счет экосистемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Месячная аудитория (MAU) сервиса «Яндекс Книги» (бывший «Букмейт») в июне составила 5,2 млн подписчиков «Плюса», сообщил “Ъ” представитель сервиса. До этого компания не раскрывала этот показатель. Уточняется, что в MAU учитываются подписчики, которые пользуются сервисом через приложение или веб-версию, через «Яндекс Музыку» или с помощью умной колонки «Алиса». В саму аудиторию «Яндекс Книг» входят только те подписчики, которые в течение месяца прочли более 1,8 тыс. знаков электронной книги или послушали не менее двух минут аудиокниги.

Данные сервиса показывают, что точкой входа для регулярного чтения стал именно аудиоформат. В целом с 2023 года он является одним из основных драйверов развития индустрии (cм. “Ъ” от 27 ноября 2023 года).

Параллельно с развитием аудиоформата издательства и сервисы начали активное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) для озвучки — алгоритмы могут помочь в разы ускорить и удешевить производство в сегменте, увеличив продажи. Такая озвучка есть у более чем 120 тыс. произведений в «Яндекс Книгах», уточнил представитель сервиса. Доля книг, которые можно послушать, превысила половину каталога (размер каталога на июнь 2025 года — более 250 тыс.).

По итогам прошлого года рынок цифровых книг достиг 18,9 млрд руб., увеличившись на 30% год к году. Большую часть рынка (50%) занимает «Литрес», 17% — «Яндекс Книги» (бывший «Букмейт»), еще 11% — «Литнет». Следом идут платформа Author.Today (7%), «Литмаркет» (4%), «Строки» (3%).

В ГК «Литрес» (развивает «Литрес», MyBook, «Литрес: Самиздат») рассказали, что на июнь показатель MAU сервиса (отражает использование платного и бесплатного книжного контента) составил более 20 млн человек и соотносится с прошлогодними показателями. В каталоге сервиса насчитывается более 1,6 млн книг различных форматов. Для привлечения новой аудитории в конце прошлого года был введен формат «вебтун» (вертикальный скроллинг, созданный для чтения цифровых комиксов на мобильных устройствах). В ГК «Литрес» добавляют, что расширить аудиторию сервиса помогает и книжный аудиоконтент.

В сервисе «Книги Билайн» показатель MAU не раскрывают, но отмечают, что его аудитория за последний год выросла вдвое, не уточнив абсолютных показателей.

Рост происходит с связи с «пересмотром подхода к развитию продукта и позиционированию сервиса», заверяет руководитель платформы Татьяна Марцинкевич. Сервис расширил каталог книг и аудиоверсий до 550 тыс., а также внедрил ИИ-поиск для подбора литературы по интересам пользователей. В «Строках» (входит в «МТС Медиа») отказались от комментариев.

«Яндекс Книги» впервые раскрыли MAU, и рост месячной аудитории в 1,5 раза, более чем до 5 млн человек (в 2024 году — чуть менее 3,5 млн), действительно можно считать положительным результатом для компании, полагает директор департамента новых технологий J’son & Partners Дмитрий Колесов. Рост аудитории происходит за счет использования внутренней рекламы, экосистемных продуктов и кросс-промокампаний, считает он.

Варвара Полонская, Юлия Юрасова