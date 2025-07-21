Восемь человек пострадали при обстрелах Черноземья за выходные

За прошедшие выходные ВСУ атаковали Белгородскую, Курскую, Липецкую и Орловскую области. Для этого преимущественно использовались беспилотники. По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО сбили над макрорегионом 18 дронов.

В оборонном ведомстве уточнили, что над Белгородской областью ликвидировали два дрона. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, ВСУ выпустили по региону не менее 149 БПЛА и 108 боеприпасов. В результате пострадали пять человек (все 21 июля), двоим из них понадобилась госпитализация. Разрушения получили 28 жилых помещений и 24 транспортных средства.

В Курской области, по данным Минобороны, сбили семь БПЛА. Как сообщил врио губернатора Александр Хинштейн, два беспилотника атаковали два автомобиля — в селе Ломакино Рыльского района и в Суджанском районе. В результате первого удара пострадал 30-летний мужчина, второго — двое молодых людей в возрасте 20-ти и 22-х лет. Всем им потребовалась госпитализация.

В Липецкой и Орловской областях уничтожили как минимум два и семь БПЛА — обошлось без последствий.

Алина Морозова