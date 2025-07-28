Трамп заявил, что сократит срок в 50 дней для заключения мира на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что сократит срок в 50 дней, который ранее дал России для разрешения конфликта на Украине. Он отметил, что разочарован президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я разочарован президентом Путиным. Очень им разочарован»,— отметил он, отметив, что российская сторона продолжает удары по украинским территориям. «Я собираюсь сократить срок в 50 дней, который я дал (Владимиру. — "Ъ") Путину, до меньшего числа (дней. — "Ъ")»,— добавил он.

14 июля президент США поставил России ультиматум: за 50 дней договориться с Украиной о прекращении огня. Если этого не случится, на российский импорт и на товары торговых партнеров России будут наложены 100-процентные пошлины. Господин Трамп также пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО.

Подробнее — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».

Анастасия Домбицкая