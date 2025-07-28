Открыт новый механизм охлаждения вод в Баренцевом море

В последние десятилетия Арктика все больше привлекает внимание ученых, поскольку этот регион переживает стремительные климатические изменения. Они выражаются в сокращении ледяного покрова и высоких темпах увеличения среднегодовой температуры воздуха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Один из вопросов, который интересует исследователей: распространится ли влияние теплой Баренцевоморской ветви атлантических вод (продолжение атлантической системы течений Гольфстрим) на восток — в северные сибирские моря? От этого во многом зависит рыбный промысел в этих акваториях и ледовая проходимость Севморпути.

Российские ученые провели комплексные исследования, в которых на материале ежегодных морских экспедиций за полувековой период (с 1977 по 2024 год) изучили, как охлаждаются атлантические воды на востоке Баренцева моря и далее в желобе Святой Анны (на севере Карского моря).

Через этот желоб — подводный канал глубиной 500–600 м и шириной 150 км — теплые и соленые потоки Баренцевоморской ветви атлантических вод распространяются дальше, в глубокую часть Северного Ледовитого океана.

Результаты работ опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science. В исследовании приняли участие специалисты из Московского физико-технического института, Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН и Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

«Баренцево море, “подогреваемое” Гольфстримом,— одна из ключевых зон рыбного промысла в России. Поэтому важно, распространится ли влияние теплого течения дальше на северо-восток. Если да, это может привести к увеличению продуктивности российской части Арктики, расширению зон рыболовства. Однако проведенные исследования показывают наличие механизма, который препятствует этому процессу. Как минимум в краткосрочной перспективе»,— рассказала ведущий автор научной работы, младший научный сотрудник лаборатории арктической океанологии МФТИ Зинаида Забудкина.

Она пояснила, что раньше атлантические воды охлаждались в западной части Баренцева моря в результате теплообмена с холодным воздухом. Однако, распространяясь дальше на восток, они перекрывались более пресными водами в восточной части Баренцева моря и теряли контакт с атмосферой.

В последние десятилетия же атлантические воды стали теплее и уже не успевают охладиться до низких температур в западной части Баренцева моря. Значит ли это, что теперь более теплые воды достигнут и глубоководной арктической акватории? Оказалось, что в дело вступил еще один механизм охлаждения — на этот раз действующий на уже опустившиеся на глубину атлантические воды.

Дело в том, что при образовании льда из морской толщи изымается большое количество пресной воды, а оставшиеся массы становятся более солеными, плотными и тяжелыми. Эти холодные воды образуются в большом количестве и опускаются, тем самым охлаждая глубинные слои. Так, охлаждение холодным воздухом поверхности моря может проникать достаточно глубоко и достигать атлантических вод, которые уже потеряли контакт с атмосферой.

«Таким образом, там, где в большом количестве формируется молодой лед, образуются вертикальные потоки холодных вод, которые смешиваются с теплыми атлантическими водами и охлаждают их. До 2000-х годов это происходило в центральной части Баренцева моря, теперь зона формирования холодных и плотных вод сместилась в северо-восточную часть Баренцева моря и в желоб Святой Анны. Этот механизм замедляет и ограничивает распространение тепла, поступающего из Атлантики в восточные области Арктики»,— объясняет доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН и главный научный сотрудник МФТИ Александр Осадчиев.

Поэтому, добавил он, в ближайшие годы значительное увеличение промысловой продуктивности в северной части Карского моря маловероятно. Что же будет через 10 и 20 лет, достоверно предсказать сейчас, по-видимому, невозможно: слишком сложные зависимости и обратные связи регулируют потоки тепла из Северной Атлантики в Арктику.

Тем не менее в целом, считают ученые, результаты исследований имеют важное значение для управления морскими ресурсами и улучшения климатических прогнозов. В частности, они позволяют своевременно адаптироваться к быстро меняющимся условиям Северного Ледовитого океана.

В дальнейшем систематический мониторинг поможет лучше понять перспективы развития региона и обеспечить устойчивое использование его богатств.

Пресс-служба МФТИ