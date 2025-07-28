Теннисные рейтинги
Рейтинг АТР
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 12 030 очков. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8600. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6030. 4 (4). Тейлор Фриц (США) — 5135. 5 (5). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4650. 6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4130. 7 (8). Бен Шелтон (США) — 3520. 8 (13). Алекс де Минаур (Австралия) — 3335. 9 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3250. 10 (7). Лоренцо Музетти (Италия) — 3195. 11 (10). Андрей Рублев (Россия) — 3110. 12 (11). Фрэнсис Тиафо (США) — 2990. 13 (12). Каспер Рууд (Норвегия) — 2905. 14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2720. 15 (15). Томми Пол (США) — 2620. 16 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2590. 17 (18). Флавио Коболли (Италия) — 2385. 18 (17). Якуб Меншик (Чехия) — 2362. 19 (26). Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 2225. 20 (20). Григор Димитров (Болгария) — 2155… 82 (80). Роман Сафиуллин (Россия) — 741.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 12 420 очков. 2 (2). Кори Гауфф (США) — 7669. 3 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 6813. 4 (4). Джессика Пегула (США) — 6423. 5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 4914. 6 (6). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4553. 7 (7). Аманда Анисимова — 4470. 8 (8). Мэдисон Кис (обе — США) — 4374. 9 (9). Джасмин Паолини (Италия) — 3576. 10 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3454. 11 (11). Эмма Наварро (США) — 3420. 12 (12). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2893. 13 (13). Элина Свитолина (Украина) — 2794. 14 (14). Каролина Мухова (Чехия) — 2718. 15 (15). Екатерина Александрова — 2666. 16 (16). Людмила Самсонова — 2576. 17 (17). Диана Шнайдер (все — Россия) — 2526. 18 (18). Дарья Касаткина (Австралия) — 2361. 19 (19). Клара Таусон (Дания) — 2292. 20 (20). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2190… 30 (30). Анастасия Павлюченкова — 1509. 31 (48). Анна Калинская — 1487… 42 (39). Вероника Кудерметова — 1308… 44 (42). Анастасия Потапова — 1251… 56 (60). Полина Кудерметова — 988… 62 (66). Камилла Рахимова — 946… 81 (79). Анна Блинкова (все — Россия) — 853.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.