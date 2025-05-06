Глава Вологодской области обвинил алкомаркеты в «алкогольном терроризме»

Глава Вологодской области Георгий Филимонов в интервью РБК обвинил владельцев алкомаркетов в «алкогольном терроризме» в ответ на заявление совладельца «Красного & Белого» Сергея Студенникова о трезвости россиян.

С 1 марта в Вологодской области можно купить алкоголь в будние дни с 12:00 до 14:00, а в субботу, воскресенье и праздники — с 8:00 до 23:00. С помощью закона власти региона планируют снизить показатели смертности и повысить рождаемость.

Комментируя введенные в регионе ограничения, Сергей Студенников сказал: «Вы считаете, наш народ пьяный? …Я вам ответственно заявляю как человек, который работает в 76 регионах: наша страна трезвая. ...У нас народ трезвый сегодня — и как раз благодаря работе в первую очередь легального ретейла и производителя».

«Говорить, что Россия не пьет — противоречить здравому смыслу и статистике Минздрава, данным МВД, Росстата и Минэкономразвития. Это глубокое заблуждение думать, что Россия не пьет, и более того, допускать такие формулировки публично»,— заявил в ответ господин Филимонов, добавив, что владельцы алкомаркетов являются триггерами «алкогольного терроризма и глубокой демографической деградации страны».

Из-за ограничений реализация спиртного по итогам марта сократилась более чем на 27%. Жители стали ездить в соседние Архангельскую и Ленинградскую области для покупки алкоголя.