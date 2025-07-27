Премьер Камбоджи подтвердил договоренность с Таиландом о прекращении огня
Камбоджа и Таиланд объявили о немедленном прекращении огня при посредничестве президента США Дональда Трампа, сообщил премьер-министр Камбоджи Хун Манет в соцсетях 27 июля. Это решение принято после телефонного разговора между Хун Манетом и Дональдом Трампом вечером 26 июля.
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters
По словам премьера, президент США выразил серьезную обеспокоенность в связи с жертвами конфликта и подтвердил приверженность миру. «Он не хочет видеть никакой войны или боевых действий, которые приведут к большему количеству смертей и ранений с обеих сторон»,— написал Хун Манет (цитата по ТАСС).
24 июля на границе двух стран вспыхнули вооруженные бои в приграничных районах. Речь идет о территориях вокруг храмов Тамоантхом, Тамоантауч и Такрабей. Вопрос о принадлежности этих территорий Камбоджа в начале июня передала в Международный суд ООН. Таиланд выразил несогласие с таким шагом Камбоджи.