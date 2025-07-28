Песков: Украина не ответила на предложение России создать три рабочие группы

Москва не получала ответа от Киева на предложение создать три рабочие группы для организации эффективной работы по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет понимания на этот счет,— сказал он. — Ждем».

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых переговоров России и Украины. Встреча делегаций продлилась около 40 минут. На ней страны договорились об обмене не только военнопленных, но и гражданских лиц. Кроме того, Москва предложила Киеву сформировать три группы, которые будут работать онлайн: по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Украина предложила провести встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа.

Подробнее о новом шаге к урегулированию российско-украинского конфликта — в материале «Театр одного зрителя».

Анастасия Домбицкая