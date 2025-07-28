Отменены рейсы «Аэрофлота» в Оренбург и Орск
В связи со сбоем информационных систем авиакомпании «Аэрофлот» произошли изменения в расписании. В понедельник, 28 июля, отменены 42 пары рейсов, сообщил авиаперевозчик.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
В числе отмененных значатся рейсы SU1240/1241 Москва — Оренбург — Москва и SU1060/1061 Москва — Орск — Москва.
Пассажирам отмененных рейсов доступны: возврат денежных средств или переоформление на рейсы в ближайшие 10 дней. При этом кассы в аэропорту временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты.