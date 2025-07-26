В Петербурге объявили «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары

На территории Санкт-Петербурга ввели «оранжевый» уровень опасности из-за аномально жаркой погоды. Этот режим означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий, пояснили в Смольном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

По информации Росгидрометцентра, «оранжевый» уровень в Петербурге будет действовать в течение нескольких дней — до 21:00 следующего вторника, 29 июля.

Как сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в ближайшие дни температура воздуха в городе будет удерживаться в районе +30… +32 градусов. Ночи тоже ожидаются очень теплые — под +20 градусов, так что среднесуточная температура прогнозируется в пределах +25… +27 градусов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за сильной жары на станциях петербургского метрополитена вновь начали раздавать бесплатную питьевую воду.

Андрей Цедрик