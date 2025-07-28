В Верхней Пышме построят конструкторский центр для высокоскоростных поездов

Управление госэкспертизы Свердловской области выдало положительное заключение по проекту строительства конструкторского центра для высокоскоростных поездов в Верхней Пышме. Он станет частью комплекса на базе завода «Уральские локомотивы» (входит в холдинг «Синара – Транспортные машины», СТМ), сообщили в группе «Синара». Строительство планируют завершить к концу 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект центра

Фото: Группа «Синара» Проект центра

Фото: Группа «Синара»

Генеральным подрядчиком выступит компания «Синара-Девелопмент». Центр займет площадь 9 тыс. кв. м, в нем создадут более 200 рабочих мест для специалистов, которые будут разрабатывать проекты и проводить испытания подвижного состава. В числе главных задач — создание первого в России высокоскоростного электропоезда, который планируют испытать в 2027 году.

Конструкторский центр станет частью большого комплекса по производству высокоскоростных поездов, в который включат два корпуса для пусконаладочных работ электропоездов и формирования компонентов кузова, испытательный центр тягового привода и административное здание. Общая площадь новых объектов составит 67 тыс. кв. м.

Строительные работы уже начались. «Мы завершаем монтаж металлокаркаса корпуса пусконаладки, ведем устройство кровли и светопрозрачных конструкций. В цехе для формирования компонентов кузова на финише установка металлических колонн, ферм и подкрановых балок, высокими темпами идет монтаж профлиста и стеновых панелей. На площадке испытательного центра ведется устройство ростверков, на объекте, где возводится административное здание, осуществляются монолитные работы»,— сказал гендиректор компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

Напомним, «Синара — Транспортные машины» (СТМ) планирует полностью локализовать производство электропоездов «Финист» к 2027 году. В настоящее время доля импортных компонентов, используемых в поездах «Финист», снизилась и составляет менее 5%, и компания ожидает, что через год-полтора все комплектующие будут отечественными.

Ирина Пичурина