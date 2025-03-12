«Синара — Транспортные машины» локализует производство «Финистов» до 2027 года

АО «Синара — Транспортные машины» (СТМ) планирует полностью локализовать производство электропоездов «Финист» к 2027 году, передает «Интерфакс» слова исполнительного директора компании Виталия Вотолевского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Вотолевский отметил, что в настоящее время доля импортных компонентов, используемых в поездах «Финист», снизилась и составляет менее 5%, и компания ожидает, что через год-полтора все комплектующие будут отечественными. Он также подчеркнул, что сейчас необходимые для производства изделия поступают из дружественных стран, поэтому проблем с поставками не предполагается.

На российских железных дорогах эксплуатируются пятивагонные электропоезда «Финист» серии ЭС104, которые являются базовой платформой для линейки полностью импортозамещенных скоростных электропоездов.

Напомним, утром 15 декабря электропоезд «Финист» совершил первый рейс по маршруту Челябинск — Екатеринбург. За первый месяц со дня запуска по маршруту на этом поезде проехались свыше 16 тыс. пассажиров. В новогодние праздники заполняемость вагонов составила почти 100%.

Ирина Пичурина