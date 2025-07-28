Курултай Башкирии предложил ужесточить штрафы для родителей водителей-школьников

Депутаты Курултая Башкирии направили на предварительное рассмотрение в Совет законодателей России проект федерального закона об ужесточении штрафов для родителей, чьи несовершеннолетние дети будут задержаны за управление транспортными средствами. Изменения планируют внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как отмечает пресс-служба башкирского парламента, сейчас «нерадивые родители отделываются предупреждением или штрафом в размере от 100 до 500 рублей».

Депутаты полагают, что для решения вопроса «нужно сделать наказание чувствительным». Они предложили повысить штрафы родителям за вождение несовершеннолетних до 5 тыс.—10 тыс. руб., а за нетрезвое вождение подростков — до 15 тыс.—20 тыс. руб.

В 2022 году в России выявили около 29 тыс. случаев управления подростками транспортными средствами, в 2023 году — 33 тыс., в 2024 году — более 44 тыс.

Майя Иванова