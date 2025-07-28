Теплоэнергетики 28 июля проведут гидравлические испытания в двух районах Петербурга

В понедельник, 28 июля, теплоэнергетики запланировали проведение гидравлических испытаний в двух районах Петербурга. Трубопроводы проверят на плотность и прочность в преддверии нового отопительного сезона, сообщили в ресурсоснабжающих организациях АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и АО «ТЭК СПб».

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В частности, в Выборгском районе специалисты будут испытывать внутриквартальные трубопроводы от новой котельной на Михайловской дороге в Парголово.

В свою очередь, в Колпинском районе проверке подвергнутся сети, снабжающие корпуса и постройки Республиканской клинической инфекционной больницы на Шлиссельбургском шоссе в Усть-Ижоре.

В ходе испытаний давление в трубопроводах увеличивают до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. При этом в целях безопасности температуру воды в сетях снижают до 40 градусов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на прошлой неделе теплоэнергетики провели в общей сложности 37 гидравлических испытаний в 11 районах Петербурга и Ленинградской области.