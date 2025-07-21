Энергетики проведут в Петербурге 37 гидравлических испытаний теплосетей за неделю

На этой рабочей неделе, с 21 по 25 июля, теплоэнергетики запланировали проведение 37 гидравлических испытаний теплосетей. В преддверии очередного отопительного сезона их проверят в 11 районах Петербурга и Ленинградской области, сообщили в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В частности, специалисты АО «ТЭК СПб» проведут 15 испытаний в Московском, Красногвардейском, Красносельском, Выборгском, Невском районах Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти.

В свою очередь, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проверит четыре трубопровода в Калининском, Красногвардейском, Выборгском и Василеостровском районах города.

ООО «Петербургтеплоэнерго» планирует провести 12 испытаний тепломагистралей в Курортном, Петроградском и Центральном районах, а ООО «Теплоэнерго» — шесть проверок в Калининском, Невском и Колпинском районах Петербурга.

В ходе испытаний давление в трубопроводах увеличивают до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. При этом в целях безопасности температуру воды в сетях снижают до 40 градусов, напомнили в комитете по энергетике.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на прошлой неделе теплоэнергетики также провели около 40 гидравлических испытаний в десяти районах Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти.

Андрей Цедрик