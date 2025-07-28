Летевший из Ижевска самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем

Российский пассажирский лайнер Embraer 190, следовавший по маршруту Ижевск — Махачкала, подал сигнал бедствия над Каспийским морем, сообщили «Интерфаксу» в авиационных службах. После этого он благополучно приземлился в аэропорту Махачкалы, сообщило позже агентство.

По данным сервиса Flightradar, рейс с бортовым номером RA-02740 подал сигнал тревоги около 23:46 мск, после того, как пролетел над территорией Казахстана. Лайнер начал постепенно снижаться и совершил посадку примерно через час после активации аварийного сигнала. Что произошло на борту, не сообщается.