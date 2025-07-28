Хуситы пригрозили обстреливать суда любой компании, связанной с Израилем

Йеменские хуситы призвали судоходные компании прекратить любое взаимодействие с Израилем. В ином случае, заявили в движении «Ансар Аллах», ополчение будет атаковать все суда вне зависимости от того, какой стране они принадлежат.

«Их суда, независимо от места назначения, будут атакованы в любой точке, до которой смогут добраться наши ракеты и беспилотники»,— говорится в заявлении представителя шиитского движения Яхья Сарии.

Йеменское ополчение обстреливало гражданские и военные корабли в Красном море и прежде. Хуситы объясняют это ответом на действия Израиля в Газе.

В ночь на 15 марта США начали бомбить Йемен, чтобы восстановить судоходство в Красном море. 6 мая президент США объявил, что цели операции были достигнуты, а группировка «Ансар Аллах» «капитулировала» под военным давлением. Хуситы продолжили обстреливать суда. Власти Израиля просят США возобновить военную операцию против Йемена.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль не рассчитал силу в Йемене».