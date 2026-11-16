Путин готов встретиться с Ким Чен Ыном на саммите АТЭС
Владимир Путин готов встретиться с Ким Чен Ыном на саммите АТЭС в Китае
Президент России Владимир Путин готов встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), если тот примет в нем участие. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Конечно, если он (Ким Чен Ын.— "Ъ") будет на саммите АТЭС, то да, конечно»,— сказал представитель Кремля журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. О возможной встрече с главой КНДР на саммите в Китае также сообщал президент США Дональд Трамп.
Последний раз Владимир Путин и Ким Чен Ын встречались в сентябре 2025 года. Тогда переговоры прошли в Пекине после мероприятий, приуроченных к 80-летию со дня окончания Второй мировой войны.