Президент России Владимир Путин готов встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), если тот примет в нем участие. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.