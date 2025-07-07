Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на сухогруз Magic Seas

Представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа подтвердил, что вооруженные силы йеменских хуситов атаковали коммерческий сухогруз Magic Seas в Красном море. По его словам, судно ударили беспилотными катерами, ракетами и дронами.

«Йеменские вооруженные силы атаковали судно Magic Seas, принадлежащее компании, которая нарушила запрет на проход в оккупированные палестинские порты», — сказал господин Сариа в эфире телеканала «Аль-Масира».

По его словам, хуситы предупреждали судно об ударе, но экипаж не отреагировал. Хуситы повредили корпус сухогруза, после чего в него начала поступать вода. В сообщении господина Сариа говорится, что судно соответствует профилю целей, которые обещала атаковать группировка «Ансар Аллах» пока «агрессия в секторе Газа не прекратится».

7 июля греческий сухогруз Magic Seas под флагом Либерии подвергся атаке неподалеку от йеменского порта Ходейда. Судно получило пробоину, начался пожар. Экипаж был спасен проходившим мимо торговым судном. Сейчас Magic Seas может затонуть.

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