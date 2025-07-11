Израиль не рассчитал силу в Йемене

Власти Израиля попросили администрацию президента США Дональда Трампа возобновить удары по позициям йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) и сформировать для этих целей региональную коалицию. В еврейском государстве признают, что у ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не хватает сил для противостояния в одиночку йеменской группировке, которая продолжает запускать ракеты и дроны в сторону Израиля и нападать на торговые суда в Красном море. По мнению экспертов, решение США прекратить бомбардировки Йемена, о котором глава Белого дома объявил 6 мая, дало хуситам возможность перегруппироваться и восстановить ресурсы для нападений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Дональд Трамп на пикнике с членами семей военнослужащих по случаю Дня независимости (4 июля 2025 года)

Фото: Leah Millis / Reuters Президент Дональд Трамп на пикнике с членами семей военнослужащих по случаю Дня независимости (4 июля 2025 года)

Фото: Leah Millis / Reuters

О том, что правительство, возглавляемое премьер-министром Биньямином Нетаньяху, направило Белому дому запрос на возобновление американской операции в Йемене, проинформировали источники израильской телерадиокорпорации Kan. По их словам, Израиль подчеркнул в диалоге с США, что ущерб, который движение «Ансар Аллах» продолжает наносить международным торговым путям,— это глобальная проблема, которая будет лишь усугубляться, если вовремя не вмешаться. Поэтому, как рассуждает источник Kan, «необходима широкая коалиция, которая даст понять режиму хуситов, что он в опасности». Вероятно, под коалицией подразумевается привлечение стран Персидского залива к военному давлению на хуситов.

Напомним, администрация Дональда Трампа начала интенсивные бомбардировки Йемена с моря и воздуха в ночь на 15 марта. Почти два месяца спустя, 6 мая, американский лидер объявил, что цели операции были достигнуты, а группировка «Ансар Аллах» «капитулировала» под военным давлением.

Но признаков того, что хуситы заморозили свою активность, до сих пор нет. Они продолжают обстрелы израильской территории.

А с 7 июля йеменскому движению удалось потопить как минимум два иностранных сухогруза — Eternity C и Magic Seas, шедших через Красное море. И если экипажу Magic Seas удалось спастись, послав сигнал о помощи проходящему судну, то выжившие члены команды другого корабля, по оценкам американского дипкорпуса, были похищены йеменскими боевиками.

Как заявило издание Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов, прекращение ударов со стороны Штатов дало хуситам возможность перегруппироваться и подготовиться к организации новых, более серьезных нападений.

Передышка дала «Ансар Аллах» достаточно времени пополнить свои запасы противокорабельных ракет и надводных беспилотников, «что может сыграть свою роль» в углублении кризиса, заметил газете глава консультативного отдела экспертов по морской безопасности в британской компании EOS Risk Group Мартин Келли, добавив, что последние атаки хуситов были «гораздо более агрессивными», чем до этого.

Невзирая на это, у США имеются весомые доводы воздержаться от нового вмешательства в кризис вокруг Красного моря.

Во-первых, финансовые. За неполные два месяца ударов по хуситам Пентагон потратил более чем $1 млрд, утверждал канал NBC. По подсчетам опрошенных им источников, с 15 марта по 6 мая американская сторона израсходовала в Йемене почти 2 тыс. снарядов общей стоимостью более $775 млн, включая крылатые ракеты Tomahawk ($1,9 млн за одну штуку) и крылатые ракеты воздушного базирования AGM-158 ($1,5 млн за штуку).

Кроме того, США относятся к новым авантюрам Израиля с явным недоверием, показал завершившийся 11 июля визит господина Нетаньяху в США. Как заявили источники Reuters, основное противоречие между двумя союзниками сейчас заключается в том, как вести себя с Ираном после 12-дневной войны. Во время визита израильский премьер добивался от Вашингтона санкции на новые удары по Исламской Республике, но американский лидер выступил категорически против такого сценария, сделав акцент на необходимости дипломатии, которая бы привела к денуклеаризации Ирана.

Вряд ли призыв Израиля к созыву региональной коалиции против хуситов высоко оценят и соседи Йемена — страны Персидского залива, которые избегают любых конфликтов с «Ансар Аллах» и их главным внешним покровителем — Ираном.

Так, по словам одного из источников FT, знакомого с мышлением саудовского правящего дома, после завершения 12-дневной войны Саудовская Аравия взяла курс на углубление своих двусторонних отношений с Ираном, потому что сочла Израиль более опасным и непредсказуемым игроком.

Сохраняется и основной триггер активности хуситов — война в секторе Газа. Этот конфликт члены «Ансар Аллах» считают своим личным делом. 10 июля лидер хуситов Абдель Малек аль-Хуси выступил со специальным обращением, заявив, что решение блокировать судоходство через воды Красного и Аравийского морей, а также Аденского залива останется в силе до тех пор, пока части ЦАХАЛа не прекратят боевые действия в Газе. «То, что произошло в Красном море (затопление двух сухогрузов.— “Ъ”),— это ясный урок: все судоходные компании, которые продолжат работать с израильским противником, столкнутся с жесткими мерами»,— предупредил лидер йеменского движения.

Нил Кербелов