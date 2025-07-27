В Минприроды допустили запуск прямых рейсов на курорт в КНДР

В России могут запустить прямые рейсы в Северную Корею на курорт Вонсан. Глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что Россия хочет расширить транспортное сообщение с КНДР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Господин Козлов назвал запуск первого рейса из Москвы в Пхеньян 27 июля «историческим событием». «Со времен современной России авиасообщения между Москвой и Пхеньяном не было. Такой рейс был во времена СССР», — сказал он в интервью ТАСС. По его словам, помимо прямых авиарейсов в Вонсан планируется организовать морское и паромное сообщение.

Сегодня в «Шереметьево» открылась регистрация на первый рейс из Москвы в Пхеньян, который вылетел в 19:00 мск. Авиаперевозчиком выступила компания Nordwind, полет осуществляется на широкофюзеляжном самолете Boeing 777-200ER. Время в пути займет восемь часов. Обратный рейс отправится 29 июля. Примерная цена билетов составляет 45 тыс. руб.