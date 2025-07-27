Что такое НАБУ и САП

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) создано указом президента Петра Порошенко от 16 апреля 2015 года. Его задачей является противодействие коррупционным преступлениям, совершенным высшими должностными лицами и представляющим угрозу национальной безопасности. В обязанности НАБУ входят: оперативно-разыскные мероприятия, досудебное расследование уголовных дел, проверка лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, розыск средств и другого имущества коррупционеров, которые могут быть предметом конфискации. Бюро имеет доступ к госреестрам и документам, содержащим ограниченную или конфиденциальную информацию.

Сотрудники НАБУ имеют право применять оружие и временно использовать транспорт гражданских лиц, если этого требует ситуация. В октябре 2019 года бюро также получило право вести автономную от Службы безопасности Украины прослушку фигурантов уголовных дел и нанимать на работу негласных сотрудников. Директор НАБУ назначается и освобождается от должности правительством Украины. С марта 2023 года эту должность занимает Семен Кривонос. Предельная численность центрального и территориальных управлений бюро составляет 1000 человек, в том числе не более 750 человек руководящего состава. Контроль деятельности НАБУ осуществляется комитетом Верховной рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) создана приказом генпрокурора Виктора Шокина от 22 сентября 2015 года, начала работу с 1 декабря того же года. Является автономным подразделением офиса генерального прокурора Украины. Осуществляет надзор за соблюдением законов при проведении оперативно-разыскной деятельности и досудебного расследования, которыми занимается НАБУ. Точное количество сотрудников САП не определено, но закон устанавливает предельную численность в 15% от числа сотрудников НАБУ (около 150 человек). Руководитель с июля 2022 года — Александр Клименко.