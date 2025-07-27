Лесные пожары в Турции унесли жизни 14 человек

Лесные пожары в Турции приблизились вплотную к Бурсе, четвертому по величине городу страны. Из окрестных населенных пунктов эвакуировано более 1,7 тыс. жителей. На борьбу с огнем направлено около 1,9 тыс. пожарных. Как сообщает Fox News со ссылкой на данные турецких властей, во время тушения огня от сердечного приступа умер один пожарный.

За месяц с момента начала мощных лесных пожаров в Турции погибли уже 14 человек, включая 10 волонтеров и работников лесного хозяйства. По данным на минувшую субботу, 26 июля, в стране 84 очага возгорания. Западные провинции Измир и Биледжик объявлены зонами бедствия. Ситуация усугубляется засухой, сильным ветром и аномальной жарой. 25 июля в юго-восточной провинции Ширнак температура воздуха достигла +50,5°С, что является рекордом для страны. В 132 населенных пунктах июльские температуры также побили рекорды.

Прокуратура Турции ведет расследования по факту поджогов в 33 провинциях, проверка ведется в отношении 97 подозреваемых.

Алена Миклашевская