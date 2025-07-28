Ассоциация ЖКХ просит разрешить передачу долгов населения третьим лицам

Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), предложила снять запрет на переуступку прав требований по долгам за ЖКУ. Соответствующие письма председателя совета АКОН Лины Ткаченко направлены спикеру Госдумы Вячеславу Володину и в Минстрой. С письмами ознакомился «Ъ».

Сейчас п. 18 ст. 155 ЖК РФ запрещает управляющим компаниям передавать долги третьим лицам. В АКОН считают, что снятие ограничения поможет УК улучшить ликвидность. По данным правительства, общий долг за ЖКУ на 2021 год достиг 1,5 трлн руб., а в 2023-м задолженность населения превысила 900 млрд руб.

Эксперты отмечают, что УК вынуждены платить за должников, что ведет к кассовым разрывам и сокращению ремонта. В Госдуме уже рассматривают законопроекты, упрощающие взыскание долгов, включая передачу прав РСО.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Коллекторов впустят в квартиры».