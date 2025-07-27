Путин: ВМФ России будет получать самые передовые вооружения

Россия планирует продолжать модернизацию Военно-морского флота и улучшать боевую подготовку личного состава, сообщил президент Владимир Путин. Об этом он заявил во время проверки учений «Июльский шторм» по видеоконференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы будем и дальше повышать уровень боевой подготовки экипажей надводных и подводных кораблей, береговых и авиационных частей, оснащать их самой современной техникой и вооружением»,— сказал президент (цитата по ТАСС). Владимир Путин подчеркнул важность повышения боевой готовности военнослужащих.

Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии, при этом две из них — уже в этом году. Это, по его словам, увеличит ударную мощь и боевые возможности флота.

В ходе посещения учений в Санкт-Петербурге господин Путин заслушал доклады военачальников, осмотрел слаженность частей и часть стрельб. Учения приурочены к празднованию Дня Военно-Морского Флота, который Россия отмечает 27 июля.