Завод по переработке рапса в Приангарье запустят в сентябре 2025 года

ООО «Сиб-Агро Ойл» намерено ввести в эксплуатацию комплекс по переработке масличных культур в Тулуне Иркутской области в сентябре 2025 года. В настоящее время готовность цеха составляет 98%, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

Проектная годовая мощность будущего предприятия — 26,8 тыс. т рапсового масла и 33,7 тыс. т рапсового жмыха. «Выйти на эти показатели планируется уже в этом году», — отметил глава Иркутской области.

По словам генерального директора «Сиб-Агро Ойл» Алексея Терентьева, завод будет перерабатывать не только собственную продукцию, но и принимать продукцию у других предприятий. Завод строится в рамках инвестпроекта по созданию на территории региона объектов агропромышленного комплекса, инвестиции в проект оцениваются в 650 млн руб.

ООО «Сиб-Агро Ойл» зарегистрировано в Тулуне в 2023 году. Основным видом деятельности предприятия является производство масел и жиров. Согласно данным ЕГРЮЛ единственный владелец предприятия Алексей Терентьев.

Лолита Белова