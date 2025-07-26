Криптовалюту выводят из расчетов

Попытка произвести оплату за товар или услугу в криптовалюте вскоре обернется штрафом. Обсуждение инициативы Минфина и Центробанка запланировано на осень, сообщил глава профильного думского комитета Анатолий Аксаков. С начала 2025 года криптовалюта признана активом, но средством расчета не является. Запрет на такие платежи действует уже более четырех лет, но наказания не предусмотрено. После закрепления нормы штрафы для компаний будут достигать 1 млн руб. Тему продолжит Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Закон определяет цифровую валюту как совокупность электронных данных. Это имущество, которое в России облагается налогом. Но тех, кто оперирует криптовалютой как деньгами, уже с 2026-го могут ждать взыскания. Физические лица помимо изъятия крипты, участвовавшей в расчете, должны быть готовы полнить бюджет на 100 тыс. руб., юрлица — от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. Разрешены добыча, приобретение, продажа и инвестирование в цифровые валюты. Выходящее за этот перечень используется далеко не всегда с благими намерениями, объясняет основатель специализирующегося на криптоделах юридического агентства Cartesius Игнат Лихунов: «Запрет появился в 2021 году, когда приняли 259-й Федеральный закон. Статьи, которая бы вводила ответственность за подобные расчеты, не вводилось, по факту криптовалюта как средство расчетов все равно используется. В то же время "крипта" может использоваться в качестве платежного средства.

Функционирование онлайн-казино, нелегальных букмекеров, процессинговые площадки существуют исключительно для одного — для того, чтобы всевозможный дарк-сегмент, что называется хай-риск платежи, мог функционировать. Пока криптовалюта свободно конвертируема, введение подобных штрафов не имеет смысла. Мы рассчитаемся между собой криптовалютой, а в договоре напишем, что рассчитались рублями».

В ЦБ настаивают, что оплата в криптовалютах возможна только при внешнеэкономической деятельности и исключительно внутри экспериментального правового режима. Но «экспериментаторы» есть и в трудовых отношениях, и среди взяточников, обращает внимание независимый экономист Андрей Бархота: «Первая сфера — оплата труда, а вторая — это, как ни странно, коррупция. Поскольку криптовалюта не является законным платежным средством, налоги с нее не платятся, особенно в Социальный фонд и НДФЛ.

Коррупционная схема широко распространена в последние годы. Плюс ее в том, что невозможно установить, кто давал взятку. И, естественно, и то и другое раздражает регулятор».

Криптовалюта выполняет функцию денег и в повседневной жизни для оплаты услуг, подписок на видеосервисы и игры. Это позволяют сделать процессинговые сервисы, статус которых остается неопределенным, делится своей практикой основатель юридической фирмы GMT Legal Андрей Тугарин: «Пользователь не лишается возможности производить оплату чего-то где-то кому-то в криптовалюте, если это допускается на той стороне. Должен фигурировать иностранный элемент. Поэтому, если производится оплата каких-то товаров в игре, издатель, который регуляторно соблюдает все необходимые требования в своей юрисдикции, может принимать такую оплату, то в данном случае не нарушает никто ничего.

Если все это происходит с целью отмывания доходов, то здесь уже неважно, что мы будем использовать: игры, подписки. Мониторинги финансовые всех стран, в том числе и российские, направлены, чтобы этому противостоять».

Крупный бизнес в схемах с оплатой криптовалютами предпочитает не участвовать, говорит советник практики корпоративного права BGP Litigation Ирина Куянцева. По ее словам, со временем штрафы станут еще больше: «Безусловно, мы видим кейсы с применением оплаты за услуги, агентские схемы. Наши правоохранительные органы настроят свою систему, поймут логику и, соответственно, в дальнейшем донастроят штрафы таким образом, чтобы это было чувствительно для тех, кто ведет деятельность по криптовалюте без соблюдения требований ЦБ».

Эксперты говорят, что криптопроцесинговые сервисы и боты делают расчеты более простыми. Но регулятору виднее, а закон суров.

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