Мосбиржа освоилась с криптовалютами

Мосбиржа (MOEX: MOEX) запустит торги фьючерсом на криптовалюту Ethereum. Новый актив появится на рынке в конце августа, пишет РБК со ссылкой на управляющего директора Московской биржи Марину Патрикееву. Площадка разместит фьючерсный контракт на фонд от инвесткомпании BlackRock, который отслеживает цену на Ethereum. По словам Патрикеевой, котировка будет равна стоимости одной акции фонда. Вчера на бирже Nasdaq акция фонда торговалась в районе $22. Вместе с этим Мосбиржа запустит фьючерс на гособлигации США. На площадке это будет первый дериватив, который отслеживает динамику американских долговых бумаг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Привязанные к Ethereum фьючерсы смогут стать привлекательным активом, говорит эксперт Ассоциации розничных инвесторов Антон Джуган: «На текущий момент для российского инвестора мировой финансовый рынок, по сути, ограничен. В российском контуре есть спрос на покупку не связанных с Россией активов. На Московской бирже есть производные инструменты на нефть, на газ, на кофе запустили, на ETF и биткоин. Там есть та или иная доходность, и для диверсификации портфеля добавление таких инструментов имеет положительный эффект. При этом я настоятельно рекомендовал бы инвесторам, прежде чем такое покупать, внимательно понимать оценку: в какой валюте позиция, как это все оценивается. Но в целом это очень позитивная тенденция.

Вопрос стоимости трансакций и непосредственно цель. Если, например, цель просто в изменении стоимости активов, то надо оценивать трансакционные расходы. Представим, что мы сейчас инвестируем просто в рубле, чтобы оказаться в биткоине, какие нужно сделать будет шаги? Надо просто считать везде эти трансакционные расходы и временные, и непосредственно по комиссиям, и уже смотреть, что более рационально. Второй важнейший аспект — это ликвидность. Ну, спрос на биткоин оказался высокий, по ETF стандартный курс большой, то есть там есть ликвидность».

Ранее Мосбиржа запускала торги фьючерсами на биткоин. Актив также привязан к фонду от BlackRock. Вчера он торговался на площадке в районе $70 за лот. Расчеты при этом проводятся в рублях. Пока к новым криптоактивам биржа допускает только квалифицированных инвесторов. Выход фьючерса на Ethereum доказывает успех эксперимента с деривативами на биткоин, считает основатель инвестиционного клуба «Союзники» Александр Бутманов: «Это означает, что был достаточно успешно запущен фьючерс на биткоин. Сейчас происходит следующий шаг. Это одновременно и желание привлечь, естественно, новых клиентов для генерации комиссии, и желание обелить "серую" зону.

Ethereum, конечно, даст меньше, чем фьючерс на биток. В среднем было бы здорово, если бы это соотношение было хотя бы один к пяти. Самое сложное — пройти регуляторику, открыть секцию, научить всех, все объяснять. Однозначно торговать им смогут только квалы. Торговля будет также привязана к любимой валютной единице, никуда мы не денемся. Все так же, как у биткоина. Следующая тема здесь будет Ton. Поэтому Мосбиржа действует логично. И там, и там много русскоговорящих людей».

Накануне криптовалюта Ethereum торговалась в районе $3 тыс. Только с начала июля она подорожала на $500. Впрочем, из-за высокой волатильности Ethereum перспективы нового актива неочевидны, говорит руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов: «Изначально взяли самую большую по капитализации криптовалюту, потом переходят на более мелкие, которые тоже в тренде. Если мы говорим о перспективах Ethereum, вопрос волатильности особенно актуальный. Чем инструмент мельче, тем он более волатильный. Очевидно, что если капитализация ETH уступает капитализации биткоина, то и волатильность в этом инструменте при прочих равных, скорее всего, будет выше.

Если мы будем ориентироваться на такие рыночные инструменты, очевидно, интерес на Мосбирже будет также ниже, чем у фьючерса на биткоин. Биткоин становится уже более классическим инструментом, он начинает уходить от истории, связанной с криптовалютами как ничем не обеспеченными инструментами. Но когда он попадает в сферу интереса больших игроков, он подвержен другому влиянию. Поэтому в каких-то случаях и биткоин может двигаться сильнее, его волатильность может быть выше, чем у Ethereum».

Центробанк разрешил заключать сделки с деривативами на криптовалюту в конце мая. Тогда же регулятор посоветовал кредитным организациям консервативно оценивать риски таких инструментов.

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Егор Парфенов